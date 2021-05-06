Во время смертельного пожара в Саратове глава семейства был на заработках в другом регионе

В саратовском поселке Красный Текстильщик сегодня ночью, 6 мая, случился смертельный пожар.

Во время возгорания частного дома на улице Фосфоритная погибла 31-летняя женщина и две ее дочери — 11 и 3 лет.

Прокуратура Саратовской области организовала проверку. На место выезжал прокурор Заводского района.

- Семья на учете в органах системы профилактики не состояла, глава семьи находится на заработке в другом регионе, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, сигнал о возгорании поступил пожарных в 01:21. Его тушили четыре расчета. Дом выгорел на 80 кв. м. На месте работают дознаватели, следователи.

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