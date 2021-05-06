Приобрести билеты на поезд № 13/14 Саратов – Адлер теперь можно за 120 суток до отправления

Холдинг «РЖД» расширяет список поездов в направлении популярных южных курортов, билеты на которые этим летом можно будет приобрести за 120 суток до отправления.

Оформить проездной документ за 4 месяца до начала поездки (то есть уже почти на все лето) теперь стало возможным еще и на поезда:

№ 13/14 Саратов – Адлер;

№ 109/110 Москва – Анапа (в вагон СВ № 11 и в купейные вагоны №№ 12, 13, 14);

№ 117/118 Самара – Адлер;

№ 468/467 Смоленск – Адлер;

№ 536/535 Смоленск – Анапа.

Глубина продаж билетов увеличивается по просьбам пассажиров и в связи с ростом спроса. Это позволит путешественникам заранее планировать летний отдых и сделает поездки доступнее.

Ранее билеты за 120 суток можно было приобрести на 13 поездов.

Получить подробную информацию и оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах дальнего следования, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». С более подробной информацией о правилах продажи билетов можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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Напомним: в 2016 году у пассажиров появилась возможность покупать билеты за 60 суток до отправления поезда (вместо 45 суток ранее), а с 10 декабря 2017 года глубина продаж проездных документов была увеличена до 90 суток. Билеты за 120 суток до отправления поезда пассажиры смогли купить впервые 1 апреля 2019 года.