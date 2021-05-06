Панков: Не оставлю без внимания безответственность властей Вольска

Депутат Госдумы Николай Панков намерен обратиться в прокуратуру. Его на это вынудила ситуация в Вольске Саратовской области, о которой парламентарий написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Не оставлю без внимания безответственность властей Вольска. Въезд в город через Терсу вскрыл много вопросов. Это и сама дорога, а точнее ее отсутствие. Это и мусорная гряда, вплоть до самого города. Это и заросший кустарник, выросший почти до деревьев. Хотя, возможно, кустарник власть выращивала чтоб грибы потом продавать? Или чтоб мусор было удобнее там прятать? Грустное чувство.

Обращусь в прокуратуру. Пусть определит степень и ответственность тех, кто за это должен отвечать. Главное, чтобы жители имели комфортные условия, — написал Панков.

Также он затронул вопрос насчет двора на Революционном проспекте, где ранее была муниципальная типография.

- Частник приобрел этот участок. Во дворе дома все разрушил. Кирпичная стена (забор) рухнул в жилой двор. Развалины без ограждения. Ходить опасно. Пусть частника к ответу призывают. Он знает, что там исторический центр — строить нельзя. Только благоустраивать можно, — отметил Панков.

Он задается вопросами: зачем брал в собственность? Думал подпишет тихо стройку? «Нет, все должно быть по закону». Депутат Госдумы намерен обсудить с жителями Вольска благоустройство двора.

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