На пожаре в поселке Красный Текстильщик погибли двое детей и женщина

В поселке Красный Текстильщик сегодня ночью случился пожар, унесший три жизни.
- В 01:21 поступил вызов о возгорании в частном деревянном доме с пристройкой на улице Фосфоритная, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.
Площадь пожара составила 80 кв. м. Его тушили четыре расчета. После этого нашли тела 30-летней женщины, 10 и 3-летней девочек.
На месте возгорания работают дознаватели, следователи, испытательная пожарная лаборатория.
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