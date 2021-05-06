На пожаре в поселке Красный Текстильщик погибли двое детей и женщина

В поселке Красный Текстильщик сегодня ночью случился пожар, унесший три жизни.

- В 01:21 поступил вызов о возгорании в частном деревянном доме с пристройкой на улице Фосфоритная, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

Площадь пожара составила 80 кв. м. Его тушили четыре расчета. После этого нашли тела 30-летней женщины, 10 и 3-летней девочек.

На месте возгорания работают дознаватели, следователи, испытательная пожарная лаборатория.

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