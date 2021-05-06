В Саратовской области ожидается сильный ветер и туман

Сегодня, 6 мая, в Саратовской области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Утром будет туман с видимостью 500-1000 метров, ветер подует с запада и юго-запада, его порывы достигнут 3-8 м/с, местами 13 м/с.

Столбик термометра поднимется до +17+22 градусов.

Отметим, что год назад в этот день было гораздо теплее, +27 градусов, но ненастнее - день прошел с грозой.

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