Володин призвал сдать дорожную развязку в обход станции Сенной в августе

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Председатель ГД Вячеслав Володин осмотрел часть масштабной развязки в Вольском районе в обход станции Сенной.

Много лет шоферы простаивали здесь часами в заторах из-за многокилометровых пробок, виной которым - железнодорожные составы, идущие через единственный переезд.

Спикер ГД предложил ускориться и сдать объект в августе, так как летом по этой дороге многие поедут в Крым, Сочи, Ставропольский край. Этой трассой пользуются и жители других регионов.

Отметим, что финансирование работ идет из федерального бюджета. Здесь будет новая четырехполосная дорога, путепроводы и мосты, к населенным пунктам сделают подъезды, оборудуют остановки для автобусов и подземные переходы.

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