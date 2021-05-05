Глава Вольского района ответит за плохие дороги и мусор

Председатель ГД Вячеслав Володин на сегодняшней встрече с жителями Вольска обсудил развитие города. В центральной части города в рамках его благотворительного проекта уже реконструировали парк, сделали пешеходную зону на улице Саши Евсеева. Благоустраивается Революционная улица, а обновленная набережная замкнет пешеходную зону города.

Вячеслав Володин также раскритиковал главу района за мусор и разбитые дороги на заезде в город со стороны Терсы.

Федеральный политик призвал депутата ГД Николая Панкова подать депутатский запрос в прокуратуру на главу района за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

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