Володин рассказал об увеличении зарплат для балаковских водителей и сотрудников скорой помощи

Председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с балаковцами предложил подготовить программу развития города.

В ходе встречи был осмотрен один из скверов, находящийся на берегу оросительного канала. Объект 1985 года постройки пришел в упадок и федеральный политик предложил разработать проект его реконструкции с учетом всех пожеланий горожан. Местные жители попросили, чтобы там были детские, спортивные площадки, тренажеры, лавочки, парковки.

Спикер ГД сообщил, что найдено финансирование на первый этап строительства парка, благоустройство которого обсуждали с жителями на прошлой неделе.

В ближайшее время возведут четыре многофункциональных спортплощадки у местных школ. Вячеслав Володин обозначил, что каждый реализуемый проект должен обсуждаться с жителями и быть под общественным контролем.

А еще рассказал, что на следующей неделе поступят средства на увеличение зарплат водителям балаковского общественного транспорта и сотрудникам скорой помощи. Начинающий врач будет получать минимум 60 тысяч рублей, фельдшер - 40 тысяч рублей, водитель автобуса и троллейбуса - от 32 тысяч рублей. Напомним, при поддержке Володина в этом году в Балаково поступит 20 новых троллейбусов.

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