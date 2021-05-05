В Саратове за круглым столом обсудили вопросы оказания услуг детям с ограниченными возможностями

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В областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями состоялась встреча, приуроченная к Международному дню борьбы за права инвалидов.

В мероприятии приняли участие председатель Саратовского регионального отделения благотворительного Российского детского фонда, председатель общественного совета по защите прав пациентов Общественной палаты Саратовской области Екатерина Пяткина, директор детского центра медицинской реабилитации Татьяна Менякина, директор областного реабилитационного центра Валерия Ушакова.

После знакомства с работой областного реабилитационного центра был проведен круглый стол, за которым обсуждались вопросы и проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья.

Екатерина Пяткина отметила, что в Саратовской области имеется большое количество реабилитационных центров для детей разной направленности, оказывающие различный спектр услуг.

- Многие родители детей с ограниченными возможностями зачастую не знают о возможностях реабилитации в регионе и едут за получением услуг в другие области. Нам необходимо через общественников доносить информацию о возможностях наших реабилитационных центров. Это поможет их популяризовать и повысить своевременность оказываемых услуг, так нужных детям с особенностями здоровья. Ведь на территории области особенным детям можно получить как медицинскую, так и психологическую, педагогическую, коррекционную помощь, причем, как в амбулаторных, так и в стационарных условиях, - подчеркнула Екатерина Пяткина.

Участники круглого стола договорились о взаимодействии в рамках межведомственного сотрудничества для повышения качества оказываемых услуг.

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