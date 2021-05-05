Панков: В День Победы над Балаково прогремит праздничный салют

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Балаковцы смогут увидеть фейерверк на мысе Ерошкина в 1 микрорайоне, 9 мая в 22:00. Об этом депутат ГД Николай Панков сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Во время рабочей поездки в Балаково к нему обратилась местная жительница с просьбой помочь в проведении праздничного салюта. Она рассказала, что балаковцы его ждут. В прошлом году из-за пандемии он был отменен.

Депутат Госдумы в ходе беседы с женщиной позвонил главе района Сергею Грачеву, чтобы решить этот вопрос.

— Салюту в Балаково быть! Он прогремит над городом в День Победы. С этим вопросом ко мне обратились жители. Они переживают, что второй год подряд его отменят. Сразу обратился к главе района Сергею Грачеву. Решение было принято. Балаковцы смогут увидеть фейерверк на мысе Ерошкина в 1 микрорайоне, 9 мая в 22 часа, — сказал Панков.