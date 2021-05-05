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Депутат Андрей Воробьев поздравил ветеранов с предстоящим Днем Победы В преддверии 76-летия Победы в Великой Отечественной войне депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») поздравил ветеранов.

Парламентарий побывал в гостях у участников войны, проживающих в Заводском районе Саратова: Ивана Буршина и Светланы Курановой. Народный избранник поздравил ветеранов с грядущим праздником и поблагодарил за самоотверженность и отвагу.

- Это имена Героев, которые помогали ковать Победу. Низкий поклон ветеранам! - прокомментировал Воробьев.

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