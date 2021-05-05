Движение в центре Саратова перекроют перед 9 мая

В преддверии Дня Победы в Саратове на нескольких улицах в центре города ограничат стоянку, остановку и проезд. Об этом сообщили в мэрии.

Речь идет об улице Радищева - участке дороги от Московской улицы до Театральной площади, Театральной площади - от Радищева до Горького. Здесь запрет действует с 7:00 до 18:30 6 мая. С 15:00 до 18:30 - на участке Московской улицы от Горького до Соборной, Радищева от Московской до Первомайской.

С 19:00 7 мая до 12:00 8 мая - на участке Московской улицы от Вольской до Некрасова, Радищева - от Театральной площади до улицы Челюскинцев, Горького - от Яблочкова до Челюскинцев, Театральной площади - от Радищева до Горького, Первомайской - от Соборной до Радищева.

С 7:00 8 мая до 12:00 этого же дня - на Московской улице от Вольской до Некрасова, Радищева - от Театральной площади до Челюскинцев, Горького - от Театральной площади до Челюскинцев, Театральной площади - от Радищева до Горького.

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