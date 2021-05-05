Зарегистрировано 127 новых случаев коронавируса в Саратовской области

Сегодня, 5 мая, в Саратовской области зарегистрировано 127 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе составило 59 662 человека, выздоровели с начала эпидемии 54 099, за сутки 109.

Новые случаи распределились так: Саратов – 57, Балаковский район – 19, Турковский – десять, Петровский – восемь, Марксовский – шесть, Балашовский – пять, Базарно-Карабулакский и Дергачевский – по четыре, Вольский, Духовницкий, Новобурасский, Ртищевский, Самойловский, Советский – по два, Калининский и Татищевский – по одному.

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