Директор саратовской филармонии отмечает день рождения

Сегодня, 5 мая, директор Саратовской областной филармонии имени Шнитке Анэта Николаева отмечает 54-летие.

Закончила обучение в местной консерватории в 1991 году, в 1992 - политехнический институт по специальности «Социальная работа».

С 1995 по 1999 обучалась в аспирантуре Московской консерватории. С 1995 преподает дижирование, чтение хоровых партитур, методику детского хорового воспитания и практику работы с хором.

С 2001 исполняет обязанности декана исполнительского факультета консерватории а в 2017 году стала ее руководителем.

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