Пожар в селе Хвалынского района ликвидирован

Вчера, 4 мая, 35 пожарных и три единицы техники тушили низовой пожар на три гектара у села Старая Яблонка в Хвалынском районе. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В работах были задействованы две машины от регионального Минприроды и пять - от национального парка.

По поручению главы региона Валерия Радаева, ситуацию взяли на контроль. Такое поручение получил председатель правительства области Роман Бусаргин, на место ЧП отправили зампредов - Александра Соловьева и Романа Ковальского. А еще выезжал районный прокурор.

Пламя локализовали в 16:38, ликвидировали к 21:00.

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