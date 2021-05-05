В Саратове 5 мая будет ветрено и без осадков

После вчерашних дождей, сегодня, 5 мая, по Саратовской области существенных осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют переменную облачность с температурами +13...+18°.

Ожидается довольно сильный западный ветер, скоростью 6-11 м/с, местами с порывами в 15-17 м/с.

В областном центре сегодня преимущественно ясно, без осадков, температура воздуха +13...+16°.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.