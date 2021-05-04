В Саратове бесследно исчезли бабушка с внучкой

Во Фрунзенском районе Саратова уже два дня не могут найти бабушку с внучкой.

Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», 52-летнюю Елену Любимову и двухлетнюю Еву никто не видел с 2 мая.

Приметы Елены Анатольевны: рост 165 см, нормального телосложения, волосы каштановые крашеные, глаза голубые. Она была одета в серый вязаный кардиган, бордовую блузку, темно-серые джинсы, черные ботинки.

Приметы Евы Любимовой: рост 100 см, нормального телосложения, волосы русые волнистые до плеч, глаза голубые. На ней была розовая куртка с капюшоном, меховая кофта с оранжевыми вставками, штаны молочного цвета с оранжевыми вставками, розовая шапка с ушками, серебристые кроссовки на розовой подошве.

Если вы видели эту женщину с ребенком, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

Также отряду «Лиза Алерт» нужна помощь добровольцев в поисках Елены и Евы.

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