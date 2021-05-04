Панков призвал убрать все недостатки на Революционной улице в Вольске

Николай Панков побывал в Вольске на улице Революционная
В Вольске готовится к сдаче реконструкция пешеходного проспекта по улице Революционная.
Депутат Госдумы Николай Панков, который 4 мая вместе с главой района Виталием Матвеевым осмотрел ход работ, отметил, что часть сделанного строители уже переделывают заново.
Это связано с тем, что от горожан поступили жалобы. В местах, где растут деревья, насыпали слишком много чернозема, который не закреплен ни посаженной травой, ни щебнем. При дождях грязь потечет по наклонной пешеходной зоне, вымощенной плиткой. Кроме этого, фонтан в Театральном сквере заливает водой все вокруг. А в период дождей и снегопадов ливневки уже не справились с количеством воды. На пересечении проезжей части с пешеходной зоной проваливался грунт так, что застревали машины.
Все это, что еще не исправлено, предстоит переделать уже в ближайшие дни.
К праздничным 8 и 9 мая улица должна радовать горожан и гостей Вольска, заметил в ходе осмотра Панков.
Матвеев пообещал, что до тех пор даже цветы успеют высадить на клумбах.
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