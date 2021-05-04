Бусаргин: На тушении пожара в Хвалынском национальном парке работают 150 человек

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В ликвидации пожара на территории Национального парка "Хвалынский" участвуют 150 человек и более 10 единиц техники. Об этом сообщил в своем инстгарм председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

- Огонь затронул около 2 га Национального парка. На данный момент в локализации пожара принимают участие 150 человек, задействовано более 10 единиц спецтехники. Работают как сотрудники парка, так и пожарной службы, областной службы спасения и учреждений, подведомственных министерству природных ресурсов и экологии региона. Основная задача - не допустить дальнейшего распространения огня на лес и к населенным пунктам,- прокомментировал Бусаргин.

По последним данным днем 4 мая горело около 2 га леса. Какая площадь пожара сейчас Бусаргин не сообщил.