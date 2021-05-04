На встрече Панкова с жителями микрорайона Березки договорились о предстоящем ремонте дворов и дорог

Николай Панков встретился с жителями микрорайона Березки

Встреча с жителями микрорайона Березки прошла 4 мая в Саратове у депутата Госдумы Николая Панкова.

Решено после праздников составить график проведения встреч во дворах управляющих компаний и совместно обсудить проекты реконструкции и благоустройства дворов, составить заявки на конкретные мероприятия для этого.

Эти обсуждения депутат организует совместно с руководством Волжского района, глава Александр Янклович присутствовал на встрече, и управляющими компаниями.

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Панков с собравшимися активистами обсудили волнующие местных жителей вопросы – вывоз мусора, установка детских площадок, отопление, работа транспорта, ремонт дорог и дворов, перекрытия проездов со стороны владельцев рядом стоящих частных домов.

Надзорные органы должны наблюдать за тем, как здесь будут проводить ремонт. Муниципалитет должен взять все дороги на баланс, чтобы к ним не было претензий.

В каждом конкретном случае из шести, когда владельцы частных домов перекрыли территорию и закрыли проезд для жителей микрорайона нужно разбираться. Это Панков предложил делать вместе с прокуратурой.

- Около 400 дорог с земляным покрытием только в Волжском районе Саратова не стоят на балансе города. В этом году все они проинвентаризированы, дороги будут приняты на баланс в следующем году. Но, уже сейчас необходимо готовить проектно-сметную документацию. Чтобы получить финансирование на приведение их в нормативное состояние. Давайте займемся этим в первую очередь, а также детскими площадками и дворами.

Здесь живет много молодых семей с детьми. Людей беспокоит состояние детских площадок. Вопрос их благоустройства возьму на себя. Жители в этом помогут - составят план и график необходимых работ. Вместе приведём площадки в порядок. Эту работу завершим к 1 июня, - предложил жителям Николай Панков.

Кроме этого Панков пообещал обратиться в прокуратуру Саратова по вопросу работы общественного транспорта, которая местных жителей не устраивает.

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