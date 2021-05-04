До конца года отремонтируют участок саратовской трассы в отдаленном районе области

В Перелюбском районе Саратовской области в 2021 году отремонтируют восемь км трассы на Пугачев. Об этом сообщили в региональном минтрансе. Ремонт будет организован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Вдоль трассы Пугачев - Перелюб находится большое количество поселений, жители которых регулярно ездят в районный центр за медпомощью, по этой трассе проходит школьный маршрут. по этой же дороге пациентов доставляют спецтранспортом из больницы Перелюбского района в Пугачёвскую ЦРБ. Кроме того, в районе расположены крупные агрохолдинги, в Пугачев из Перелюба по этой трассе доставляется продукция на элеватор.

В 2020 году в нормативное состояние привели 10 км этой дороги в Пугачевском районе и 5 км - в Перелюбском.