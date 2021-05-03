Улицы в двух районах Саратова остались без воды

В Саратове сразу в нескольких микрорайонах отключили холодную питьевую воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», воды нет в Ленинском и Заводском районах.

На улице Куприянова и проспекте Строителей воды нет из-за аварии на Куприянова, 7а. Срок отключения — до 20 часов.

Также до восьми вечера не будет воды в домах на Азина, Верхоянской, Васильковской, Вологодской, Ленинградской, Солнечной, проспекте Энтузиастов и в поселке Шарковка.

А вот в домах, которые расположены в периметре улиц: Динамовская, 6, 7-й и Малый Динамовский проезды, вода должна появиться уже после шести вечера.

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