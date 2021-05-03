Живыми найдены двое пропавших мужчин в Саратовской области

Сразу двух пропавших без вести жителей Саратовской области удалось найти живыми.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», это Юрий Кузнецов 57 лет и Вадим Нырков 23 лет.
Оба пропали 22 апреля 2021 года. Один в Советском районе, второй — в пути между Вольском и Москвой.
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