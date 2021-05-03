В аэроклубе в Дубках может появиться гостиница для летчиков

Вячеслав Володин посетил аэроклуб в Дубках

В аэроклубе имени Гагарина в поселке Дубки под Саратовом началась реконструкция.

Как сообщает группа «Володин.Саратов», с ходом работ ознакомился председатель государственной думы Вячеслав Володин, который является инициатором реконструкции. При его поддержке было найдено 119 млн рублей из внебюджетных источников.

В аэроклубе по проекту будет обновлено здание штаба, музей, смотровая рубка. Планируется построить КПП, два ангара, разворотные площадки. Территория будет благоустроена.

Так как аэроклуб имени первого космонавта планеты должен стать одной из точек притяжения туристов, то, по словам Вячеслава Володина, не следует останавливаться только на этом. Спикер Госдумы призвал рассматривать дальнейшие варианты развития объекта. Например, здесь может быть построена гостиница для приезжих, а также летчиков, прилетающих в аэропорт «Гагарин». Кроме того, нужны места для семейного отдыха — кафе, детская площадка, туристические маршруты.

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