Администрация: автомобиль провалился в яму на Куприянова, так как КВС не огородило место аварии

В администрации Ленинского района реагировали на публикацию в «КП-Саратов» о провалившейся в яму машине.

Как сообщили в администрации района, сегодня запланирован выезд на место ЧП, на улицу Куприянова, 7а.

Там ранее произошел порыв на сетях ООО «КВС», были начаты ремонтные работы. Однако место провала не было огорожено.

- Информация о нарушении порядка проведения работ на подземных коммуникациях в части отсутствия ограждения места коммунальной аварии передана в ГИБДД для принятия мер административного воздействия. Данный вопрос находится на контроле, — отметили в администрации.

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