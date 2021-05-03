За ночь в Саратове поймали семь пьяных водителей

В Саратове продолжается профилактическая акция ГИБДД «нетрезвый водитель».
Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города, только за одну ночь было задержано семь пьяных автомобилистов. Три из них отказались от медицинского освидетельствования.
Теперь им грозит штраф до 30 тыс. рублей и лишение прав до двух лет.
Напомним, акция будет идти до конца майских праздников.
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