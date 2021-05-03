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Происшествия3 мая 2021 10:00

За ночь в Саратове поймали семь пьяных водителей

Их ждет штраф и лишение прав
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В Саратове продолжается профилактическая акция ГИБДД «нетрезвый водитель».

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города, только за одну ночь было задержано семь пьяных автомобилистов. Три из них отказались от медицинского освидетельствования.

Теперь им грозит штраф до 30 тыс. рублей и лишение прав до двух лет.

Напомним, акция будет идти до конца майских праздников.

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