В Вольске гость до смерти забил хозяина бутылкой

Мужчина ударил хозяина квартиры бутылкой по голове Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области погиб 39-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека.

Возбуждено уголовное дело Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следователей СК, днем 29 апреля мужчина принимал у себя в гостях, в квартире дома на Чернышевского, приятелей. Во время алкогольных возлияний между ним и 35-летним мужчина началась ссора.

Гость несколько раз ударил хозяина кулаком по голове, а потом разбил о нее бутылку и керамический стакан.

После этого злоумышленник скрылся, а раненый скончался. Эксперты назвали причиной смерти тупую травму головы и иные повреждения.

Сейчас мужчина арестован, ему предъявлено обвинение, и он сознался.

Обвиняемый был арестован и сознался Фото: СУ СКР по Саратовской области

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