В Вольске гость до смерти забил хозяина бутылкой

Мужчина ударил хозяина квартиры бутылкой по голове
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Вольске Саратовской области погиб 39-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека.
Возбуждено уголовное дело
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По версии следователей СК, днем 29 апреля мужчина принимал у себя в гостях, в квартире дома на Чернышевского, приятелей. Во время алкогольных возлияний между ним и 35-летним мужчина началась ссора.
Гость несколько раз ударил хозяина кулаком по голове, а потом разбил о нее бутылку и керамический стакан.
После этого злоумышленник скрылся, а раненый скончался. Эксперты назвали причиной смерти тупую травму головы и иные повреждения.
Сейчас мужчина арестован, ему предъявлено обвинение, и он сознался.
Обвиняемый был арестован и сознался
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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