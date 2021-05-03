Внедорожник не справился с саратовской дорогой — машина провалилась в яму

Машина ушла под воду передним колесом. Фото соцсетей
В Ленинском районе Саратова автомобиль провалился в яму.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
ЧП случилось на улице Куприянова, вблизи дома №7а, это района кольца НИИ.
Автомобиль Chevrolet Niva пытался проехать по луже, однако глубина ее оказалась столь велика, что машину затянуло в провал. Внедорожник ушел под воду левой передней частью.
Обошлось без пострадавших. Фото соцсетей
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