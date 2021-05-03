На Шехурдина перевернулся автомобиль

Автомобиль ВАЗ-2114 перевернулся в Саратове Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове ночью перевернулся автомобиль ВАЗ-2114.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла на улице Шехурдина.

По предварительной версии, водитель «четырнадцатой» не справился с управлением напротив дома №30, неподалеку от моста к 3-й Дачной.

Госпитализация автомобилисту не потребовалась.

Водителю госпитализация не потребовалась Фото: ГИБДД по Саратову

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