В Саратовской области подросток на Kia Rio врезался в ВАЗ: пострадала женщина

Kia, за рулем которой был подросток, врезалась в ВАЗ Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Ершовском районе Саратовской области сегодня, 2 мая, случилось ДТП.

- В 16620 на 465-м км трассы Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном 17-летний подросток за рулем Kia Rio врезался в ВАЗ-21102, который вел 25-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

В ДТП пострадала 51-летняя пассажирка отечественной легковушки. Ее с травмами госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.