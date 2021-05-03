3 мая на территории Саратовской области обещают до +28 С

В Саратовской области сегодня, 3 мая, ожидается погода с кратковременными дождями.

- Днем местами будут грозы. Ветер будет дуть с юга со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15–20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по области.

Температура днем поднимется до +23…+28 градусов.

3 мая 2020 года в Саратовской области было также ветрено.

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