В Балакове заметили собак, выкапывающих труп из могилы

Скриншот из видео

В Балакове Саратовской области местные жители заметили собак, которые пытались вырыть могилу на кладбище.

- Новое кладбище, 35-й квадрат. Собаки разрывают могилу, — сообщил телеграм-канал «Балаковская телега».

На видео запечатлено, как несколько бродячих собак на городском кладбище роют свежую могилу, чтобы достать оттуда труп. К моменту съемки они уже выкопали приличный кусок земли. Автор записи не стал мешать псам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.