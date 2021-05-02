В Балакове заметили собак, выкапывающих труп из могилы

Скриншот из видео
В Балакове Саратовской области местные жители заметили собак, которые пытались вырыть могилу на кладбище.
- Новое кладбище, 35-й квадрат. Собаки разрывают могилу, — сообщил телеграм-канал «Балаковская телега».
На видео запечатлено, как несколько бродячих собак на городском кладбище роют свежую могилу, чтобы достать оттуда труп. К моменту съемки они уже выкопали приличный кусок земли. Автор записи не стал мешать псам.
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