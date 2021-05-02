В Вольском районе пристань ушла под воду

В Вольском районе утонула пристань. Фото портала «Про Вольск»

В Вольском районе Саратовской области под воду ушел дебаркадер.

Пристань находится на месте зимовки в Терсе и практически полностью ушла под воду. На поверхности осталась только часть верхнего этажа, сообщает портал «Про Вольск».

Дебаркадер утонул из-за половодья на реке Терсянка. Туда пристань еще зимой отбуксировали из Вольска.

В пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области «КП-Саратов» рассказали, что им сообщения о затоплении не поступало.

- Возможно, поскольку дебаркадер — это не жилое строение, и угрозы людям нет, — отметили в ГУ МЧС.

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