Сайт «КП-Саратов» уверенно держится в лидерах читательских предпочтений по итогам апреля

Рейтинг новостных сайтов Саратова по итогам апреля 2021 года

По итогам апреля 2021 года сайт «КП-Саратов» показал рост доли местных читателей. Более 54% читателей сайта — жители Саратовской области, это самый высокий показатель среди всех новостных сайтов региона. Таковы данные портала LiveInternet за минувший месяц.

По числу уникальных посетителей сайт региональной «Комсомолки» на втором месте в регионе — более 208 тыс. На третьем — сайт ИА «Версия-Саратов» — 163 тыс. посетителей, на четвертом — ИА «Свободные новости» со 150 тыс. посетителей. На пятом месте — «Саратовбизнесконсалтинг» (122 тыс. уникальных посетителей), на шестом — ИА «Регион 64» (118 тыс. посетителей). Сайт «Взгляд-инфо» лидирует по числу читателей — 328 тыс.

«АиФ-Саратов» за апрель набрал почти 78 тыс. уникальных читателей и занял седьмое место. Этот сайт, входящий в холдинг «Волга-Медиа», также занимает второе место (после «КП-Саратов) по доле региональных читателей — 49%.

Еще один сайт холдинга — «Новости Саратова» — удерживает 13 место в рейтинге, набрав почти 30 тыс. уникальных посетителей в апреле.

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