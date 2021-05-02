В Саратовской области зарегистрировано еще 132 случая коронавируса

В Саратовской области за сутки выявили 132 случая коронавируса.
На 2 мая количество зараженных составляет 59 280.
Выздоровели с начала эпидемии 53 768 человек, за сутки — 107.
Больше всего новых случаев COVID-19 в Саратове — 60, Энгельсском районе — 13, Балаковском — 8 и других.
У 29 человек из числа заболевших выявлена пневмония.
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