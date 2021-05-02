За сутки сгорели две дачи в Саратовской области

В Саратовской области за сутки сгорели две дачи.

- Сигнал о пожаре в СНТ «Спутник» села Александровка Саратовского района поступил в 20:22. На место выезжал один расчет. Предполагается, что возгорание началось из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. Площадь пожара составила 30 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Еще один пожар на даче произошел в СНТ «Заречный» в селе Натальино Балаковского района.

Сегодня ночью, 2 мая, в 01:45 поступил вызов. Пожар случился из-за неправильного использования электроприборов. Площадь возгорания составила 40 кв. м. Его тушили три расчета МЧС.

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