В Саратове прогнозируют грозу в воскресенье

В воскресенье, 2 мая, в Саратовской области ожидается переменная облачность.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, синоптики прогнозируют кратковременный дождь, местами прогремит гроза.

Утро будет туманным с видимостью менее 500 метров. Ветер северо-западный, его скорость в порывах составит 15-17 м/с.

Температура воздуха днем — до +19...+24 градусов.

Кстати, грозы на 2 мая в Саратовской области гремели в 2019 и 2020 годах.

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