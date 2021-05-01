Водитель Daewoo разбился на трассе в Балаковском районе

В Балаковском районе погиб водитель иномарки Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вечером 1 мая в Балаковском районе разбился водитель автомобиля Daewoo.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 21:30 на подъезде к селу Подсосенки.

Иномарка вылетела с дороги в кювет, водитель погиб на месте. Личность автомобилиста устанавливается.

Пассажирка машины была госпитализирована.

Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии.

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