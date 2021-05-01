В Саратове водитель протаранил столб и сбежал

Кадр из видео очевидца

В Заводском районе Саратова водитель автомобиля Nissan врезался в столб.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла напротив дома №80 по Ново-Астраханскому шоссе.

Предполагается, что водитель не справился с управлением. Однако выяснить это точно пока невозможно — после аварии автомобилист скрылся с места происшествия.

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