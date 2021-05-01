В Саратове водитель протаранил столб и сбежал

Кадр из видео очевидца
В Заводском районе Саратова водитель автомобиля Nissan врезался в столб.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла напротив дома №80 по Ново-Астраханскому шоссе.
Предполагается, что водитель не справился с управлением. Однако выяснить это точно пока невозможно — после аварии автомобилист скрылся с места происшествия.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.