Вячеслав Максюта стал водителем главы Саратова Михаила Исаева

Саратовский известный силач Вячеслав Максюта стал личным водителем главы города Михаила Исаева.

Об этом он сам рассказал на своей странице в Instagram.

- Какой глава российского города может позволить себе водителем взять меня? Только глава города Саратов — Михаил Александрович Исаев, — сообщил Вячеслав Максюта.

Он опубликовал видео, где запечатлено, как он действительно везет на машине Михаила Исаева в качестве пассажира. Направление поездки не сообщается.

Михаил Исаев репостнул видео.

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