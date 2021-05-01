Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 мая 2021 17:37

Вячеслав Максюта стал водителем главы Саратова Михаила Исаева

Он опубликовал видео, где везет мэра на автомобиле
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий

Саратовский известный силач Вячеслав Максюта стал личным водителем главы города Михаила Исаева.

Об этом он сам рассказал на своей странице в Instagram.

- Какой глава российского города может позволить себе водителем взять меня? Только глава города Саратов — Михаил Александрович Исаев, — сообщил Вячеслав Максюта.

Он опубликовал видео, где запечатлено, как он действительно везет на машине Михаила Исаева в качестве пассажира. Направление поездки не сообщается.

Михаил Исаев репостнул видео.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.