Перед Пасхой над Саратовом прогремит гроза

Саратов накроет дождем Фото: Екатерина Семенова

Весенняя гроза надвигается на Саратов. Об этом читателей «Комсомольской правды» предупредили в ГУ МЧС региона.

Уже вечером усилится ветер, он будет дуть с северо-запада со скоростью 15-17 м/с в порывах. Прогремит гроза.

В воскресенье, 2 мая, на Пасху ожидается туман.

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