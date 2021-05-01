Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 мая 2021 15:55

Перед Пасхой над Саратовом прогремит гроза

Завтра ожидается туман
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Саратов накроет дождем

Саратов накроет дождем

Фото: Екатерина Семенова

Весенняя гроза надвигается на Саратов. Об этом читателей «Комсомольской правды» предупредили в ГУ МЧС региона.

Уже вечером усилится ветер, он будет дуть с северо-запада со скоростью 15-17 м/с в порывах. Прогремит гроза.

В воскресенье, 2 мая, на Пасху ожидается туман.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.