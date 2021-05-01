Перед Пасхой над Саратовом прогремит гроза

Саратов накроет дождем
Фото: Екатерина Семенова
Весенняя гроза надвигается на Саратов. Об этом читателей «Комсомольской правды» предупредили в ГУ МЧС региона.
Уже вечером усилится ветер, он будет дуть с северо-запада со скоростью 15-17 м/с в порывах. Прогремит гроза.
В воскресенье, 2 мая, на Пасху ожидается туман.
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