Центр Саратова остался без деревьев

Спилены деревья на улице Горького

Жители Саратова продолжают недоумевать по поводу опиловки деревьев в городе.

В редакцию «КП-Саратов» обратились очевидцы, которые заметили «облысение» улицы Горького.

- Центр города стал лысым, деревья, на вид совсем здоровые, спилили под пеньки. А остались только несколько саженцев, которые неизвестно еще, приживутся ли. В Саратове все время пыль и жара, а теперь вообще дышать нечем будет, — пожаловалась местная жительница.

Жители считают, что уничтожены здоровые насаждения

Напомним, проблема опиловки деревьев не раз становилась предметом горячих дискуссий. Мэрия заявляет, что пилит только ветхие растения, которые могли бы упасть, но горожане считают, что чиновники лукавят — на самом деле, по их мнению, под пилу попадают даже вполне здоровые экземпляры.

Немало местных экологов также возмущены положением дел, например, на набережной, где, по мнению активистов, мэрия неправильно ведет опиловку.

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