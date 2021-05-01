Житель Новосибирска обманул балашовца, пообещав корги

Житель Балашова Саратовской области лишился денег, поверив мошеннику при покупке собаки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, преступление было совершено еще в июле прошло года. Мужчина нашел в интернете объявление о продаже корги и перевел продавцу 18 тыс. рублей.

Но своего пса он так и не дождался — продавец перестал отвечать на его звонки.

Полицейские вышли на подозреваемого — 45-летнего жителя Новосибирска. Он признался и был задержан, а также стал фигурантом уголовного дела.

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