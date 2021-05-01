Пьяному водителю в Саратове грозит уголовное дело

На улице Панченко в Саратове сотрудники ГИБДД остановили автомобиль BMW.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, оказалось, что 28-летний водитель был пьян.
Мужчина, житель Екатериновского района, к тому же ранее уже был лишен прав за нетрезвое вождение и отказ от освидетельствования.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, все майские праздники на улицах Саратова сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей.
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