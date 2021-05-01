Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 мая 2021 14:44

Пьяному водителю в Саратове грозит уголовное дело

Мужчина ездил нетрезвым и без прав
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий

На улице Панченко в Саратове сотрудники ГИБДД остановили автомобиль BMW.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, оказалось, что 28-летний водитель был пьян.

Мужчина, житель Екатериновского района, к тому же ранее уже был лишен прав за нетрезвое вождение и отказ от освидетельствования.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, все майские праздники на улицах Саратова сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.