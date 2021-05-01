В Саратовской области начался нерестовый запрет на ловлю рыбы

Начал действовать нерестовый запрет на ловлю рыбы в Волгоградском водохранилище.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства, он продлится до 30 июня.

Во время нерестового запрета ловить рыбу можно только с берега поплавочной или донной удочкой, где не более двух крючков, а также спиннингом. Использовать лодки и другие плавучие средства запрещено.

Помимо того, нерестовый запрет до 10 июня действует в Саратовском водохранилище, а до 254 июня — на реках Большой и Малый Узень с притоками.

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