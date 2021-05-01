Старушка обгорела на пожаре в Озинках

В поселке Первоцелинный Озинского района Саратовской области на пожаре пострадала женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, утром 1 мая там загорелся частный деревянный дом.

На тушение выезжали два расчета, площадь пожара составила 70 кв. метров.

С ожогами в ЦРБ поселка Озинки была госпитализирована 81-летняя женщина.

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