Три человека пострадали в ночном ДТП в Энгельсе

ДТП в Энгельсе в ночь на 1 мая Фото: ГИБДД по Саратовской области

На проспекте Строителей в Энгельсе Саратовской области ночью столкнулись Ford Focus и ВАЗ-21102.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, иномаркой управлял 31-летний водитель, а отечественным авто — 22-летний.

По предварительной версии, в 23:39 напротив дома №22а водитель Ford поворачивал налево не на перекрестке. В этот момент произошло столкновение.

В аварии пострадали водитель и 22-летний пассажир ВАЗа, а также пассажирка иномарки, 33-летняя женщина. Они были госпитализированы.

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