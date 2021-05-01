Перекрытие дорог на 1 мая 2021 в Саратове: список, схема перекрытия во время майских праздников

На Пасху перекроют несколько улиц в Саратове Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Саратове вводится ограничение движения на Пасху.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, улицы перекроют с 20 часов уже сегодня, 1 мая, и до полудня воскресенья, 2 мая.

Запрет действует не только на проезд, но также остановку и стоянку машин. Но не распространяется на автомобили, обеспечивающие проведение мероприятий, оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.

В зону ограничений попали следующие улицы:

- Горького от Зарубина до Большой Горной;

- Симбирская от Большой Горной до Зарубина;

- Московская от Чернышевского до Лермонтова;

- Лермонтова от Московской до Челюскинцев;

- Музейная площадь от Московской до Челюскинцев;

- Зарубина от Симбирской до Горького;

- Большая Горная от Симбирской до Горького;

- Веселая от Большой Горной до Соколовая.

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