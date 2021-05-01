ГИБДД просит автомобилистов быть особо внимательными на майских праздниках

Госавтоинспекция Саратовской области призывает всех участников дорожного движения быть особенно внимательными во время майских праздников.

Как подчеркнули в ГИБДД области, в ближайшие праздничные длинные выходные поток машин на дорогах области вырастет, так как многие поедут на дачи или отдыхать. Причем многие — целыми семьями с детьми.

Автомобилистам настойчиво рекомендуется проявлять максимальную бдительность и неукоснительно соблюдать все правила дорожного движения.

- Особо акцентируем внимание на исключение грубых нарушений, таких как не соблюдение скоростного режима, выезд на полосу , предназначенную для встречного движения, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, пренебрежение и игнорирование правилами перевозки детей, — отметили в ГИБДД.

Родителям надлежит строго контролировать поведение детей, не позволять им садиться за руль автомобиля или скутера без прав.

- Особенно частые случаи таких дорожно-транспортных происшествий с участием подростков в возрасте до 16 лет зарегистрировано в сельских местностях, — сообщили в Госавтоинспекции.

Пешеходам следует носит в темное время суток световозвращающие элементы на одежде и всегда убеждаться в безопасности при переходе проезжей части.

- Госавтоинспекция желает всем участникам дорожного движения безаварийных поездок и безопасных дорог! — говорится в сообщении ведомства.

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