Панков поздравил саратовцев с праздником Весны и Труда

Депутат Государственной думы России Николай Панков поздравил саратовцев с Первомаем.
- Дорогие земляки, поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Этот день — особо значимый для всех, кто трудится на заводах и в полях, учит молодое поколение, лечит людей, помогает развивать наши города и села. Независимо от профессии, нас объединяет стремление достичь успеха в любимом деле и сделать жизнь лучше.
От всей души благодарю наше старшее поколение, ветеранов. Вы показали нам пример трудолюбия, самоотверженности, любви к малой Родине и своей стране. И помогли воспитать достойную смену.
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! — сказал Николай Панков.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.